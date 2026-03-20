KUNA: на НПЗ в Кувейте начались пожары после атаки беспилотников

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кувейте, в результате чего там произошли несколько пожаров, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.
«Нефтеперерабатывающий завод в Аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием БПЛА, что привело к возгоранию на ряде его объектов», — говорится в публикации.
Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточняет информагентство.
Ранее сообщалось, что беспилотной атаке подвергся НПЗ в кувейтском порту Абдалла. Там возник пожар на одном из производственных блоков.
Узнать больше по теме
