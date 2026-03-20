Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

KUNA: на НПЗ в Кувейте начались пожары после атаки беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод в Кувейте подвергся ударам беспилотников, сообщило кувейтское информагентство KUNA.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кувейте, в результате чего там произошли несколько пожаров, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

«Нефтеперерабатывающий завод в Аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием БПЛА, что привело к возгоранию на ряде его объектов», — говорится в публикации.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточняет информагентство.

Ранее сообщалось, что беспилотной атаке подвергся НПЗ в кувейтском порту Абдалла. Там возник пожар на одном из производственных блоков.

