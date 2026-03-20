В Воронежской области полностью сняли опасность атаки БПЛА утром 20 марта

Режим опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области утром пятницы, 20 марта, сообщил губернатор Александр Гусев.
Беспилотники угрожали региону почти семь часов. Россошанский район находился под угрозой непосредственного удара.
Об уничтоженных над Воронежской областью БПЛА не сообщается. В Минобороны РФ уточнили, что за ночь над российскими регионами ликвидировали 26 беспилотников самолетного типа.
Узнать больше по теме
