Судебный процесс по уголовному делу об обрушении школы начинается в Приморье

Тем временем по уголовному делу о халатности, возбуждённому по факту обрушения старенькой пристройки к основному корпусу школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское, которое произошло в мае 2024 года, к ответственности до сих пор никто не привлечён. В корпусе провели ремонт, да и тот по факту оказался косметическим. Расследование уже завершено, обвинение предъявлено начальнику управления образования администрации Надеждинского муниципального района. Но наказание он пока не понёс, вопрос с безопасными условиями обучения детей тоже не решён.