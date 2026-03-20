Судебный процесс по уголовному делу об обрушении школы начинается в Приморье

Чрезвычайное происшествие случилось в июне 2025 года на улице Кирова. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), фигурантом стал генеральный директор строительной компании-подрядчика.
Установлено, что руководитель распорядился начать земляные работы на территории школы, не уведомив заказчика (администрацию города) о начале работ и не запросив строительную документацию. Без документации не было проведено дополнительное обследование фундамента здания, которое могло бы потребовать корректировки проектных решений.
Не подозревая о небезопасности проводимых работ, строители начали выкапывать траншею закрытого горизонтального дренажа впритык к зданию — пристройке со спортивным залом. Основание пристройки лишилось устойчивости и поползло вместе с фундаментом в траншею, здание обрушилось. Ущерб школе составил 26 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в суд.
Отметим, что артёмовская школа № 17 пережила первый капитальный ремонт за 64 года. Поэтому он был тотальным: от кровли и фасада до инженерных сетей. Местные жители после обрушения спортзала выражали сомнения, что ремонт здания целесообразен — мол, здание настолько старое и ветхое, что вместо него пора строить новый корпус. Тем не менее к 2025/2026 учебному году ремонт завершили.
Тем временем по уголовному делу о халатности, возбуждённому по факту обрушения старенькой пристройки к основному корпусу школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское, которое произошло в мае 2024 года, к ответственности до сих пор никто не привлечён. В корпусе провели ремонт, да и тот по факту оказался косметическим. Расследование уже завершено, обвинение предъявлено начальнику управления образования администрации Надеждинского муниципального района. Но наказание он пока не понёс, вопрос с безопасными условиями обучения детей тоже не решён.
После завершения расследования уголовного дела в старом корпусе школы № 1 успели зафиксировать: перебои с электричеством, из-за которых детям приходится заниматься при свете фонариков; давку в коридоре, возникшую в том числе потому, что фактическая наполняемость классов и кабинетов в здании давно превысила проектную и нормативную; а также обрушение потолочных панелей в одном из кабинетов. Контроль Александра Бастрыкина пока не повлиял на восстановление прав учеников и сотрудников.