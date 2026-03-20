Прокуратура контролирует ход следствия по гибели сотрудника военной полиции

Житель Чаплыгинского округа Липецкой области открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции, один из них погиб. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 марта. В результате нападения сотрудник военной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью.
На место происшествия выезжал прокурор Чаплыгинского района Александр Моисеев. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет территориальный следственный отдел.
Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура контролирует как установление всех обстоятельств произошедшего, так и процессуальные решения по делу.
Читайте также: Вновь избранный мэр умер после приступа во время встречи с избирателями.