В селе под Воронежем из-за водонагревателя загорелся дом

Вечером 19 марта дежурному МЧС поступил вызов на улицу Чапаева в село Лебяжье Рамонского района Воронежской области. В ванной комнате загорелся висевший на стене водонагреватель. Огонь повредил сам прибор и пластиковую обшивку стены на площади в три квадратных метра.
Для тушения пожара привлекались 8 сотрудников МЧС и две машины техники. По данным ГУ МЧС, в результате возгорания погиб мужчина.
