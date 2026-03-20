Студента в Москве приговорили к 20 суткам за публикацию нацистской символики

В Москве суд назначил административный арест студенту колледжа за публикацию в Telegram нацистской символикой. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал учащегося виновным по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). В отношении молодого человека составлены три протокола по одной и той же статье. По каждому из них назначены отдельные наказания: пять суток ареста по первому делу, еще пять — по второму и десять суток — по третьему.
По данным следствия, студент разместил в разделе «истории» своего аккаунта видеозапись, на которой мужчина занимался спортом, при этом его лицо было скрыто запрещенным символом с двенадцатью радиальными рунами, ассоциируемым с нацистской Германией. Также в сторис были опубликованы изображения двух мужчин с аналогичным нацистским символом на лицах.
Кроме того, суд установил, что аватар пользователя в мессенджере содержал эмодзи с тем же знаком. Осужденный собирается обжаловать решение суда.
Ранее жительница Сочи получила 1,5 года колонии за повторную публикацию нацистской символики.