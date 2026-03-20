Трагедия на пляже унесла жизни туриста и спасателя

Российский турист погиб во время купания на Филиппинах, его унесло в открытый океан сильным течением. При попытке спасти мужчину погиб и пляжный спасатель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, инцидент произошел утром на пляже Пука Бич на острове Боракай. Турист зашел в воду, после чего его начало уносить отбойным течением в сторону открытого моря.

Спасатель оперативно направился к пострадавшему. Предварительно, он сумел добраться до мужчины, однако не успел обеспечить его спасательным снаряжением.

Оба пропали в воде. Их тела обнаружили спустя около 11 часов поисков.

Пляж Пука Бич известен сложной гидрологической обстановкой. В районе регулярно фиксируются сильные подводные течения и волны, связанные с расположенным рядом проливом.

Несмотря на предупреждения, туристы продолжают заходить в воду в опасных зонах. По информации источника, течение в этом районе может уносить людей либо к скалам, либо в открытый океан.

