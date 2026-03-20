Израиль нанес удар по Сирии

Отмечается, что атака стала ответом на удары Сирии по гражданскому населению, относящемуся к этноконфессиональной группе друзов.
«ЦАХАЛ не потерпит причинения вреда друзскому населению в Сирии и продолжит действовать для его защиты», — сказано в сообщении.
Сирийское издание Rai Al Youm сообщило, что армия Израиля в ночь на 17 марта атаковала грузовик, перевозивший оружие. Кроме того, Rai Al Youm утверждает, что корреспондент израильского i24NEWS 19 числа сообщил о запуске нескольких ракет из Сирии по Израилю и его позициям на Голанских высотах. Ракеты упали вдали от позиций израильской армии, пострадавших не было. Пресс-служба ЦАХАЛ об этом не объявляла.
Друзы — это замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. В Сирии живут порядка 700 тыс. друзов, это основной центр их проживания.
Весной 2025 года в Сирии начались столкновения между отрядами правительственных сил и друзских ополченцев. Тогда Израиль атаковал окрестности Дамаска, где, по утверждению ЦАХАЛ, располагались силы, планировавшие атаку на друзов.
Летом того же года армия Израиля атаковала танки сирийской армии и решила нарастить силы на границе с Сирией. Решение было принято на фоне обострения конфликта друзских формирований с бедуинами. Столкновения, в частности, были зафиксированы в городе Эс-Сувейда. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что израильские военные, включая ВВС, действуют, чтобы спасти «наших братьев друзов и уничтожить банды режима».