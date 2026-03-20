Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области осудили банду, похитившую маткапитал на миллион рублей

Организаторы схемы из Челябинска и местный риэлтор убеждали владельцев сертификатов заключать фиктивные договоры и забирали комиссии.

Источник: Freepik

Кормиловский районный суд вынес приговор трем участникам организованной группы, которые похитили средства материнского капитала. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

В 2019 году председатель кредитного кооператива из Челябинска создал схему для хищения госвыплат. Его сообщница — риэлтор из Калачинского района — находила владельцев сертификатов, желавших купить жилье, и убеждала их указывать в договорах завышенную цену, а также заключать фиктивные договоры займа с кооперативом. Затем в Пенсионный фонд направляли подложные документы для перечисления средств на погашение несуществующего долга.

За каждую сделку организаторы получали комиссию от 44 до 68 тысяч рублей. С апреля 2020 по март 2021 года таким способом они похитили более миллиона рублей. На суде вину никто не признал.

Суд с учетом предыдущих приговоров за 21 аналогичное преступление отправил организатора в колонию общего режима на 3 года 8 месяцев со штрафом 210 тысяч рублей. Его заместитель и риэлтор получили условные сроки. Вся сумма ущерба взыскана с осужденных солидарно. На их счета и автомобили общей стоимостью около 12 миллионов наложен арест.

Ранее мы сообщали об омичке, которую отправили на принудительные работы за кражу маткапитала.