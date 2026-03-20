В Омской области осудили банду, похитившую маткапитал на миллион рублей

В 2019 году председатель кредитного кооператива из Челябинска создал схему для хищения госвыплат. Его сообщница — риэлтор из Калачинского района — находила владельцев сертификатов, желавших купить жилье, и убеждала их указывать в договорах завышенную цену, а также заключать фиктивные договоры займа с кооперативом. Затем в Пенсионный фонд направляли подложные документы для перечисления средств на погашение несуществующего долга.