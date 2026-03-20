В Белгородской области один человек погиб из-за атаки БПЛА

«Тяжелые новости из Шебекинского округа. В селе Муром в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сегодня Минобороны России отчиталось об уничтожении 26 беспилотников за ночь. Два из них силы ПВО сбили над Белгородской областью. 19 марта в селе Купино Шебекинского округа Белгородской области в результате удара БПЛА мирный житель получил ранения.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.