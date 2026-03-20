Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области один человек погиб из-за атаки БПЛА

В селе Муром Белгородской области в результате удара беспилотника погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Тяжелые новости из Шебекинского округа. В селе Муром в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня Минобороны России отчиталось об уничтожении 26 беспилотников за ночь. Два из них силы ПВО сбили над Белгородской областью. 19 марта в селе Купино Шебекинского округа Белгородской области в результате удара БПЛА мирный житель получил ранения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше