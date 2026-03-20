Смерти не боятся: волгоградцев предупреждают об опасностях весеннего льда

С наступлением весны специалисты службы спасения Волгоградской области начали профилактические рейды — рыбаков предупреждают об опасности весеннего льда и паводковых вод.
Несмотря на то, что крупные реки региона уже вскрылись, на водоемах ще есть лед. И отчаянные любители этого вида отдыха в погоне за адреналином выходят на него в надежде получить хороший улов.
Опасность заключается еще и в том, что, глядя на взрослых, за ними могут последовать дети, и недалеко до беды.
Волгоградцев предупреждают: на весеннем льду легко провалиться. В числе опасных — небольшие водоемы, которые заполняются талыми и грунтовыми водами — под ними могут скрываться полыньи, трещины и проруби. Не стоит выходить и на подмытые обрывистые берега — они могут обвалиться, предостерегают в облкомбезопасности.
В случае, если случилось несчастье, очевидцев просят не теряться, а немедленно звонить по телефону 112.
Ранее масштабный ледоход на Дону и Ахтубе сняли на видео местные жители.