Смерти не боятся: волгоградцев предупреждают об опасностях весеннего льда

Волгоградцев предупреждают: на весеннем льду легко провалиться. В числе опасных — небольшие водоемы, которые заполняются талыми и грунтовыми водами — под ними могут скрываться полыньи, трещины и проруби. Не стоит выходить и на подмытые обрывистые берега — они могут обвалиться, предостерегают в облкомбезопасности.