Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерти не боятся: волгоградцев предупреждают об опасностях весеннего льда

Отчаянные любители весенней рыбалки в погоне за адреналином выходят на него в надежде получить хороший улов.

С наступлением весны специалисты службы спасения Волгоградской области начали профилактические рейды — рыбаков предупреждают об опасности весеннего льда и паводковых вод.

Несмотря на то, что крупные реки региона уже вскрылись, на водоемах ще есть лед. И отчаянные любители этого вида отдыха в погоне за адреналином выходят на него в надежде получить хороший улов.

Опасность заключается еще и в том, что, глядя на взрослых, за ними могут последовать дети, и недалеко до беды.

Волгоградцев предупреждают: на весеннем льду легко провалиться. В числе опасных — небольшие водоемы, которые заполняются талыми и грунтовыми водами — под ними могут скрываться полыньи, трещины и проруби. Не стоит выходить и на подмытые обрывистые берега — они могут обвалиться, предостерегают в облкомбезопасности.

В случае, если случилось несчастье, очевидцев просят не теряться, а немедленно звонить по телефону 112.

Ранее масштабный ледоход на Дону и Ахтубе сняли на видео местные жители.