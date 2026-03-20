Под Новосибирском пассажира поезда осудили на условный срок за кражу у попутчика

Татарский районный суд вынес приговор жителю Омской области, который в поезде «Абакан-Москва» похитил из чужого портмоне 5 300 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
5 января 2026 года мужчина обнаружил на посадочном месте оставленное портмоне, достал деньги и спрятал в карман, после чего вернул портмоне на место.
Ущерб потерпевшему был полностью возмещен до суда.
Суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.