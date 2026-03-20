В Москве студента оштрафовали за нацистские посты с «чёрным солнцем» в соцсети

Студента московского колледжа арестовали за публикации с нацистской символикой в соцсетях. Об этом свидетельствует информация из судебных документов, с которыми ознакомились журналисты.

Источник: Life.ru

Решение вынес Головинский суд Москвы, признав Даниила Гриханова виновным по статье о пропаганде и публичной демонстрации запрещённой символики.

«Признать Гриханова Даниила Алексеевича виновным и назначить ему административное наказание в виде административного ареста», — указано в материалах.

Всего в отношении молодого человека составили три протокола: по ним суд назначил аресты на 5, 5 и 10 суток. Как следует из решения, поводом стали публикации в Telegram.

В одном из случаев студент разместил сторис с видеозаписью из спортзала, где лицо человека было скрыто символом «чёрное солнце», относящимся к нацистской символике. Аналогичные изображения, как установил суд, использовались и в других публикациях, а также в аватаре аккаунта.

Сам Гриханов с вынесенными решениями не согласился и подал апелляции, пытаясь их оспорить.

Ранее Life.ru рассказывал, как жителя Камчатского края оштрафовали за публикацию в соцсети изображения с пентаграммой, которое он разместил в 2013 году. Мужчина в суде пояснял, что с 2019 года он практически не вёл страницу в соцсети.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

