ГАИ показала, как BMW выбил Mercedes с дороги в Минске

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о жестком ДТП на улице Уборевича в Минске.
Авария произошла 19 марта вблизи дома № 111 по улице Уборевича. Предварительно сообщили, что при движении на дороге столкнулись автомобили Mercedes и BMW. От удара Mercedes оказался за пределами проезжей части.
ГАИ показала фото с места ДТП в Минске.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получили механические повреждения. При этом в телеграм-канале ГАИ показали фото с места аварии, по которым видно, что столкновение было ощутимым. У BMW серьезно повреждена носовая часть, капот и другие части кузова. У Mercedes вмятины и повреждения в передней левой части кузова.
— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в ГАИ.
А еще мы писали, что белорус сжег гараж и чужой автомобиль, когда отошел на десять минут на обед.
Тем временем МВД пояснило белорусам о полном запрете электронных сигарет.