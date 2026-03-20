Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске рабочего затянуло в механизм конвейера

В Красноярске рабочий погиб на производстве — его затянуло в механизм конвейера.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 марта в городском поселке Березовка на предприятии по переработке нерудных стройматериалов погиб 59-летний рабочий — его зажевал конвейер, предназначенный для транспортировки гравия. Подробностями трагедии поделился Следственный комитет по Красноярскому краю.

По версии правоохранительных органов, мужчина проводил техобслуживание — смазывал подшипники барабанов механизма, однако не предупредил коллег о проведении технического обслуживания оборудования. В это время другой сотрудник запустил машину, и рабочего затянуло в механизм барабана. Он скончался на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.