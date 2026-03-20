В Красноярске рабочего затянуло в механизм конвейера

Утром 20 марта в городском поселке Березовка на предприятии по переработке нерудных стройматериалов погиб 59-летний рабочий — его зажевал конвейер, предназначенный для транспортировки гравия. Подробностями трагедии поделился Следственный комитет по Красноярскому краю.
По версии правоохранительных органов, мужчина проводил техобслуживание — смазывал подшипники барабанов механизма, однако не предупредил коллег о проведении технического обслуживания оборудования. В это время другой сотрудник запустил машину, и рабочего затянуло в механизм барабана. Он скончался на месте.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.