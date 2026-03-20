В Черняховске привлекли к ответственности мать провалившегося под лёд ребенка

По предварительным данным, женщина приехала в Черняховск в гости. «Днём калининградка распивала спиртные напитки, а вечером вышла погулять со своим 4-летним сыном около городского озера. Недалеко от ул. Партизанской женщина на некоторое время оставила ребенка без присмотра. В этот момент мальчик вышел на лед и провалился. Несовершеннолетнего спас 33-летний мужчина. Ребёнок был госпитализирован в педиатрическое отделение», — говорится в сообщении.