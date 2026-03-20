ФСБ: Агент Киева хотел подорвать авто чиновника администрации ДНР, его задержали

В Донецкой Народной Республике задержан гражданин России 1973 года рождения, который, по данным ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами для совершения теракта против представителей региональных органов власти. В ведомстве сообщили в пятницу, 20 марта, что действия подозреваемого пресекли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб и выполнял его задания. По информации службы, подозреваемый планировал подрыв автомобиля одного из чиновников республиканской администрации.
ФСБ уточнила, что подозреваемый изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения преступления. Ведомство отметило, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить возможный террористический акт.
В ФСБ подчеркнули, что продолжают комплекс мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, завербованных иностранными спецслужбами. Подозреваемый сейчас находится под контролем правоохранителей, а материалы по делу переданы для дальнейшего расследования, передает РИА Новости.
