Рабочего затянуло в конвейер на производстве под Красноярском

В Берёзовке рабочего затянуло в конвейер во время ремонта. Следователи проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
Трагедия произошла утром 20 марта на рабочей площадке в посёлке Берёзовка. 59-летний подсобный рабочий коммерческой организации, занимающейся переработкой нерудных материалов, решил смазать подшипники барабана конвейера, не предупредив коллег. В это время другой сотрудник, не зная о ремонте, запустил оборудование. Мужчину затянуло в механизм. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи проводят процессуальную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
