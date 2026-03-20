Смертельно больной комик жестоко расправился с тестем и попытался убить жену

В США стендап-комик Мэтью Томас Беккер, у которого диагностировали неизлечимую форму рака, расправился с тестем и пытался застрелить супругу.

В США стендап-комик Мэтью Томас Беккер, у которого диагностировали неизлечимую форму рака, расправился с тестем и пытался застрелить супругу. Об этом сообщает People.

Утром 14 марта жена комика приехала в свой салон в Анкоридже (штат Аляска), но не смогла попасть внутрь — замок оказался повреждён. В этот момент Беккер выскочил из машины и открыл по ней огонь. Женщине удалось убежать и спрятаться, после чего она вызвала полицию. В разговоре с оператором она также попросила проверить её отца, который живёт неподалёку.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили пожилого мужчину мёртвым. По предварительным данным, с ним расправился Беккер.

Незадолго до трагедии у комика диагностировали тяжёлую форму рака, не поддающуюся лечению. Беккер был известен как владелец клуба в городе Бисби, штат Аризона. Обстоятельства происшествия выясняются.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
