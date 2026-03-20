ФСБ: в ДНР задержали агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля чиновника

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — сказано сообщении ведомства.
По данным ведомства, у подозреваемого изъяты взрывчатое вещество, электродетонатор, а также пульт дистанционного управления, предназначенный для приведения устройства в действие.
В минувший понедельник, 16 марта, сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, подозреваемого в передаче информации СБУ. По данным ведомства, 45-летний житель города Феодосии передавал Киеву фотоматериалы, содержащие данные о военной технике.
