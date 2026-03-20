Выживший в 67-дневном дрейфе рассказал в суде о гибели брата и племянника

В Улан-Удэ на заседании суда по делу Михаила Пичугина — единственного выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море — подсудимый подробно рассказал о трагедии и последних днях на катамаране.
Инцидент произошел 9 августа 2024 года. От мыса Перовского в сторону Сахалина вышел катамаран «Байкат» с тремя людьми на борту. Связь с ними вскоре пропала. Обнаружили судно только в октябре — его заметил рыболовецкий траулер.
По версии следствия, причиной ЧП стал отказ двигателя из-за неисправности системы охлаждения. Лодка потеряла ход и начала дрейфовать в Сахалинском заливе и Охотском море. В результате погибли два человека — брат Михаила и 15-летний племянник. Сам Пичугин выжил. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
В суде мужчина заявил, что перед выходом в море катамаран был исправен. «Мы с братом не самоубийцы же. Мы бы не пошли куда-то, если бы были какие-то неисправности», — сказал Михаил.
По его словам, двигатель проверяли: меняли масло и фильтры, промывали систему охлаждения. Осмотр проводили и инспекторы ГИМС — замечаний не было. На борту имелись спасательные жилеты, круг, фальшфейеры, компас и якорь.
Когда мотор заглох на обратном пути, сначала паники не возникло — поблизости был берег и проходили суда. Мужчины надеялись, что помощь придет быстро. Они соорудили импровизированный парус и встали на якорь, однако ночью начался шторм, который унес лодку обратно в море.
Пичугин рассказал, что над ними пролетали вертолеты, но их сигналы не замечали. Попытки починить двигатель через десять дней не дали результата. При этом на борту были запасы воды, еды и теплая одежда.
Через месяц дрейфа умер 15-летний Илья. По словам Михаила, подросток отказывался от еды. Позже погиб и его брат. «Он спросил меня: “Ты до конца пойдешь?” Я сказал: “Выбора нет. Пока сознание присутствует, будем пытаться жить, выживать”, — рассказал Пичугин.
Мужчина отметил, что почти не спал, страдал от галлюцинаций и с трудом отличал шум волн от звуков самолетов. Тела близких он сложил на корме. Спасение пришло, когда силы уже были на исходе. «Увидел корабль. Сначала подумал, что это спасательный корабль. Он весь освещался, на нем было написано “Ангел”, — сообщил он.
Друг Михаила Виктор Козулин считает, что подсудимый сам является пострадавшим: «Суду, я надеюсь, Михаил донес все, как это на самом деле было. Я считаю его все-таки тоже потерпевшим». Адвокат Андрей Аштуев добавил, что, по версии защиты, трагедия произошла из-за непредвиденной поломки двигателя, сообщает irk.ru.