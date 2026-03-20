Выживший в 67-дневном дрейфе рассказал в суде о гибели брата и племянника

Мужчина отметил, что почти не спал, страдал от галлюцинаций и с трудом отличал шум волн от звуков самолетов. Тела близких он сложил на корме. Спасение пришло, когда силы уже были на исходе. «Увидел корабль. Сначала подумал, что это спасательный корабль. Он весь освещался, на нем было написано “Ангел”, — сообщил он.