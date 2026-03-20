Под Волгоградом предприниматель получил срок за гибель рабочего на крыше

В Камышине Волгоградской области предприниматель получил реальный срок за гибель рабочего. Волгоградский областной суд вынес окончательный приговор по делу о трагедии на крыше многоквартирного дома.
История началась в 2025 году. Местная фирма-подрядчик наняла четырех граждан Узбекистана для ремонта кровли. Рабочим выдали страховочные ремни, веревки и пояса. Но на этом забота о безопасности закончилась. Инструктаж по технике безопасности не проводили, навыки работы на высоте не проверяли. Договор на выполнение работ тоже не заключали. Контролирующий процесс камышанин лишь устно просил использовать страховку.
Итог оказался трагическим. Один из рабочих сорвался с крыши третьего этажа. В документах зафиксировано: мужчина выполнял работы без страховочного пояса, упал и скончался на месте.
Суд установил: контролирующий работы не предпринял мер для соблюдения норм охраны труда. Он не обеспечил выполнение требований «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Минтрудом России.
Приговор: 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Плюс — запрет заниматься деятельностью, связанной со строительно-монтажными работами на высоте, сроком на 1 год. Наказание назначено по ч. 2 ст. 216 УК РФ.
