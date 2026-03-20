Под Волгоградом предприниматель получил срок за гибель рабочего на крыше

История началась в 2025 году. Местная фирма-подрядчик наняла четырех граждан Узбекистана для ремонта кровли. Рабочим выдали страховочные ремни, веревки и пояса. Но на этом забота о безопасности закончилась. Инструктаж по технике безопасности не проводили, навыки работы на высоте не проверяли. Договор на выполнение работ тоже не заключали. Контролирующий процесс камышанин лишь устно просил использовать страховку.