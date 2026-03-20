В Курской области за сутки сбили 36 беспилотников, пострадала женщина

Вооружённые силы Украины за сутки 14 раз обстреляли отселённые районы Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в Мах.

Источник: Life.ru

По его данным, всего с 09:00 19 марта до 07:00 20 марта сбито 36 вражеских беспилотников разных типов. Артиллерия противника была применена 14 раз, а один беспилотник атаковал территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате обстрелов в Рыльском районе пострадала 29-летняя женщина. У неё диагностированы слепые осколочные ранения левой голени и правой стопы с переломом пяточных костей, а также повреждение левого предплечья.

Кроме того, в деревне Журятино Рыльского района была повреждена линия электропередачи, в 17 населённых пунктах произошло кратковременное отключение электричества. По информации губернатора, электроснабжение уже восстановлено.

Ранее украинские беспилотники атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области. По предварительной информации, пострадавших нет, однако здание учебного заведения получило повреждения. Кроме того, Вооружённые силы Украины нанесли прицельный артиллерийский удар по посёлку Белая Березка Трубчевского района. В результате повреждены семь жилых домов, производственное строение и автомобиль.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше