Пьяный омич, тараня чужой автомобиль, случайно задавил друга

Павлоградский районный суд вынес приговор 63-летнему жителю Омска, по неосторожности насмерть задавившему своего друга. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Трагедия произошла 25 сентября 2025 года на берегу водоема возле села Южное. Сильно пьяный мужчина поссорился с компанией отдыхающих. Чтобы отомстить, он сел за руль своего «ВАЗа» и трижды протаранил автомобиль оппонентов.
Остановить разбушевавшегося водителя попытался его 59-летний друг, но оказался под колесами. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.
Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к семи месяцам колонии-поселения и конфисковал автомобиль, которым он совершил наезд. Также с виновного взыскали 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу жены погибшего.
Кроме того, продолжается расследование по факту умышленного повреждения чужой машины — ущерб оценили почти в 700 тысяч рублей.