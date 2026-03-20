Пьяный омич, тараня чужой автомобиль, случайно задавил друга

Мужчина вступил в конфликт с отдыхающими и трижды протаранил их машину — спасавший ситуацию приятель попал под колеса и погиб.

Источник: Аргументы и факты

Павлоградский районный суд вынес приговор 63-летнему жителю Омска, по неосторожности насмерть задавившему своего друга. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла 25 сентября 2025 года на берегу водоема возле села Южное. Сильно пьяный мужчина поссорился с компанией отдыхающих. Чтобы отомстить, он сел за руль своего «ВАЗа» и трижды протаранил автомобиль оппонентов.

Остановить разбушевавшегося водителя попытался его 59-летний друг, но оказался под колесами. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к семи месяцам колонии-поселения и конфисковал автомобиль, которым он совершил наезд. Также с виновного взыскали 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу жены погибшего.

Кроме того, продолжается расследование по факту умышленного повреждения чужой машины — ущерб оценили почти в 700 тысяч рублей.