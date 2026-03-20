Задержан мужчина, пытавшийся взорвать автомобиль чиновника администрации ДНР

В Донбассе задержали мужчину, который планировал взорвать машину чиновника администрации ДНР. Об этом сообщает ФСБ России.
«В ДНР пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — заявили в ФСБ.
Там добавили, что подозреваемый сам вышел на украинские спецслужбы через мессенджер и по их заданию нашел схрон с компонентами для бомбы.
У задержанного нашли взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 килограмма с поражающими элементами, а также пульт дистанционного управления и электродетонатор.
Чиновник, на которого планировали покушение, в итоге не пострадал.
