Россиянин забил девушку 19 ударами и скрывался от правосудия десятилетиями

Жителя Санкт-Петербурга будут судить в Москве за убийство девушки, совершенное в 1998 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по столице.
По данным следствия, преступление произошло вечером 30 декабря в квартире на Ленинградском шоссе. Мужчина находился в гостях у знакомой, где хранились крупные суммы наличных. Когда хозяйка квартиры попросила его уйти перед корпоративом, он напал на нее с молотком.
Следователи установили, что фигурант нанес женщине не менее 19 ударов по голове. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась на месте. После этого нападавший похитил из квартиры не менее 14 тысяч долларов и скрылся.
Раскрыть преступление удалось в рамках работы по делам прошлых лет. Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД повторно допросили свидетелей и проанализировали материалы дела.
Ключевым доказательством стали отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления. Они принадлежали жителю Санкт-Петербурга, который долгое время жил по паспорту СССР и избегал публичности.
Местонахождение подозреваемого установили, после чего его задержали. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — «Убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем».
Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
