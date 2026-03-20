Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин забил девушку 19 ударами и скрывался от правосудия десятилетиями

Жителя Санкт-Петербурга будут судить в Москве за убийство девушки, совершенное в 1998 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по столице.

По данным следствия, преступление произошло вечером 30 декабря в квартире на Ленинградском шоссе. Мужчина находился в гостях у знакомой, где хранились крупные суммы наличных. Когда хозяйка квартиры попросила его уйти перед корпоративом, он напал на нее с молотком.

Следователи установили, что фигурант нанес женщине не менее 19 ударов по голове. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась на месте. После этого нападавший похитил из квартиры не менее 14 тысяч долларов и скрылся.

Раскрыть преступление удалось в рамках работы по делам прошлых лет. Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД повторно допросили свидетелей и проанализировали материалы дела.

Ключевым доказательством стали отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления. Они принадлежали жителю Санкт-Петербурга, который долгое время жил по паспорту СССР и избегал публичности.

Местонахождение подозреваемого установили, после чего его задержали. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — «Убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем».

Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

