Китай экстрадировал россиянина, разыскиваемого за посредничество в коррупции в ВУЗе

В апреле 2024 года мужчина был объявлен в международный розыск. В результате совместной работы МВД России, ФСИН и подразделений Интерпола, разыскиваемый был задержан в Китае. Генпрокуратура направила запрос на экстрадицию, и в КНР согласились. Фигуранта уже передали российским силовикам в аэропорту Гуанчжоу.