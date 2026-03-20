Китай экстрадировал россиянина, разыскиваемого за посредничество в коррупции в ВУЗе

Россиянин, разыскиваемый Интерполом за посредничество во взяточничестве, экстрадирован из Китая. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Life.ru

По её словам, мужчина с 2020 по 2023 год получал от студентов подмосковного филиала одного из столичных вузов деньги, предназначавшиеся преподавателям за успешную сдачу экзаменов и зачётов.

«По данным фактам в феврале 2024 года возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве. — Прим. Life.ru). Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся за границей», — пояснила Волк.

В апреле 2024 года мужчина был объявлен в международный розыск. В результате совместной работы МВД России, ФСИН и подразделений Интерпола, разыскиваемый был задержан в Китае. Генпрокуратура направила запрос на экстрадицию, и в КНР согласились. Фигуранта уже передали российским силовикам в аэропорту Гуанчжоу.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идёт о посредничестве во взяточничестве за сдачу экзаменов и зачётов в мытищинском филиале МГТУ им. Баумана.

Ранее Life.ru рассказывал, что укравшего 15 миллиардов рублей лидера пирамиды Life is Good Сергея Санникова экстрадировали в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь его ждёт следствие и суд.

Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

