Новосибирцев будут судить за хищение более 9 млн у пенсионерки

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела против двух местных жителей, которые помогали мошенникам обманывать людей. Курьер и его куратор забрали у пенсионерки из Калининского района крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
С мая по июнь 2025 года мошенники по телефону убедили женщину перевести на разные счета больше пяти миллионов рублей. Кроме того, она продала свой дом с участком и отдала курьеру еще 4,5 миллиона наличными. Всего она лишилась почти 9,5 миллиона рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и нашли обоих злоумышленников. В октябре 2025 года при поддержке Росгвардии их задержали. Суд отправил пособников мошенников под стражу.
Сейчас уголовное дело передали в Калининский районный суд. Там будут рассматривать дело по существу.