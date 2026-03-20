Студента из Москвы арестовали на 20 суток за публикацию нацистской символики

Головинский районный суд столицы арестовал на 20 суток студента одного из колледжей Даниила Гриханова, который опубликовал в «сторис» в Telegram видеозапись с нацистской символикой. Об этом в пятницу, 20 марта, стало известно из судебных документов.
— Признать Гриханова Даниила Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и назначить ему административное наказание в виде административного ареста, — пишет ТАСС со ссылкой на документы.
Молодой человек опубликовал видеозапись, на которой присутствовал символ нацистской символики «Черное солнце»*. Студент не согласился с наказанием и подал апелляцию.
Ранее другого москвича оштрафовали за посты с изображением нацистской символики и атрибутики в соцсети «ВКонтакте». Суд обязал мужчину выплатить 360 тысяч рублей.
*Символ признан нацистским и экстремистским.