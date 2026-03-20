В массовом ДТП под Уссурийском пострадали 25 машин

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей, сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. По информации ведомства, один человек получил травмы, погибших нет.
В соцсетях появились кадры происшествия: на заснеженной трассе столкнулись не менее семи машин, включая грузовик, еще два автомобиля съехали с проезжей части, а фура задела леерное ограждение. В ФКУ ДСД «Дальний Восток» отметили, что движение в сторону Владивостока открыто, но затруднено.
В прокуратуре уточнили, что проверка подтверждает участие 14 автомобилей в аварии. Ведомство проводит проверку обстоятельств происшествия и уточняет степень повреждений транспортных средств.
На месте работают спасательные службы, в том числе подвижный пункт обогрева МЧС России, чтобы помочь пострадавшим и людям, оказавшимся в сложных погодных условиях, передает РИА Новости.
