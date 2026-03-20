Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачам пришлось реанимировать ростовчанина в спортзале

В Ростове-на-Дону поход в спортзал для местного жителя чуть не стал трагедией. Как передает.

В Ростове-на-Дону поход в спортзал для местного жителя чуть не стал трагедией. Как передает Привет-Ростов, для его спасения на место прибыли медики.

После интенсивной тренировки мужчина почувствовал сильную боль — у него развился обширный инфаркт миокарда. Прибывшие медработники оперативно провели электрокардиограмму, которая подтвердила инфаркт. Незамедлительно врачи приступили к процедуре тромболизиса — введению специального препарата, который растворяет тромб и позволяет восстановить кровоток в артерии.

Когда его состояние стабилизировалось, мужчина был транспортирован в городскую больницу. Там медики установили в пораженные коронарные артерии стенты, которые обеспечили нормальное кровоснабжение сердечной мышцы. В настоящий момент пациент прошел полный курс лечения и уже выписан из больницы.

Изображение создано при помощи ИИ.