ФСБ задержала россиянина за попытку подорвать автомобиль чиновника в ДНР

В Донецкой Народной Республике задержали 52-летнего гражданина России, который пытался совершить теракт в отношении автомобиля чиновника региональной администрации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: Life.ru

По данным следствия, мужчина был завербован спецслужбами Украины и действовал по их указанию. Через мессенджер Telegram он связался с куратором, а затем изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, предназначенного для подрыва автомобиля одного из чиновников ДНР. Во время попытки установки взрывного устройства злоумышленник был задержан.

В ЦОС уточнили, что у подозреваемого изъяли взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 килограмма с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления. По данным ФСБ, задержанный дал признательные показания.

Следственные органы УФСБ по ДНР возбудили уголовные дела по признакам покушения на совершение террористического акта, а также по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ. Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к подготовке противоправной деятельности.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России обнародовали видео задержания жителя Феодосии, подозреваемого в государственной измене. По данным ведомства, 45-летний мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о воздушной защите объектов топливно-энергетического комплекса Крыма.

