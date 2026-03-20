По Омской области расходится смертоносная инфекция

На этот раз в населенном пункте также вводится карантин. Ограничительные мероприятия будут действовать два месяца — до 19 мая 2026 года.
Напомним, случаи бешенства в Омской области участились с осени 2025 года. Только в 2026-м вирус уже фиксировали в том числе в Горьковском, Азовском, Омском, Одесском, Называевском, Марьяновском районах.
Бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных и человека. Характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом. После проявления клинических симптомов инфекция неизлечима. Опасную болезнь, как правило, распространяют дикие животные.