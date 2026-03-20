По Омской области расходится смертоносная инфекция

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области нашли очередной очаг смертельной инфекции — бешенства. Причем вирус уже третий раз подряд за короткое время выявили в Нововаршавском районе, на этот раз — в селе Ермак. Всего несколько дней назад заболевшие животные были выявлены в селах Победа и Черлакское, что, по мнению автора, говорит о быстром распространении смертоносной инфекции.