Суд рассмотрит дело мужчины, убившего девушку молотком в Москве в 1998 году

Подозреваемый убил знакомую 30 декабря 1998 года. Девушка попросила мужчину уйти из квартиры, однако он не послушался, схватил молоток и 19 раз ударил ее по голове. Затем злоумышленник похитил из квартиры 14 тысяч долларов США. Ему удавалось долгие годы находиться на свободе, однако следователи вычислили мужчину. Это удалось сделать благодаря дополнительной проверке отпечатков пальцев. Мужчина до 2015 года жил в России и пользовался паспортом СССР. Фигуранта задержали, предъявили обвинение и отправили в СИЗО.