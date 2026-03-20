Суд рассмотрит дело мужчины, убившего девушку молотком в Москве в 1998 году

Следователи завершили расследование дела об убийстве мужчиной девушки в квартире дома на Ленинградском шоссе в Москве зимой 1998 года. Злоумышленник забил жертву до смерти молотком. В скором времени он предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемый убил знакомую 30 декабря 1998 года. Девушка попросила мужчину уйти из квартиры, однако он не послушался, схватил молоток и 19 раз ударил ее по голове. Затем злоумышленник похитил из квартиры 14 тысяч долларов США. Ему удавалось долгие годы находиться на свободе, однако следователи вычислили мужчину. Это удалось сделать благодаря дополнительной проверке отпечатков пальцев. Мужчина до 2015 года жил в России и пользовался паспортом СССР. Фигуранта задержали, предъявили обвинение и отправили в СИЗО.
Ранее следователи раскрыли другое дело об убийстве, совершенное в Москве в 2004 году. Тогда мужчина в ходе ссоры зарезал знакомого в квартире дома на Зеленом проспекте. Спустя годы его задержали. Он признал вину.