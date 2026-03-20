Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ ударили по территории Алчевского меткомбината в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удар по территории Алчевского металлургического комбината в ЛНР, задеты два цеха, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром враг снова атаковал нашу республику. Вражеские БПЛА ударили по промышленной зоне в Алчевске. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», — сообщил Пасечник в пятницу.

Глава ЛНР уточнил, что задеты два цеха и прилегающая к металлургическому заводу территория, в одном из производственных помещений произошло возгорание.

«В срочном порядке была произведена эвакуация сотрудников. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. К большому счастью, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

По его словам, все необходимые службы работают над устранением и оценкой последствий, сотрудники СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
