Дроны ВСУ ударили по территории Алчевского меткомбината в ЛНР

«Сегодня утром враг снова атаковал нашу республику. Вражеские БПЛА ударили по промышленной зоне в Алчевске. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», — сообщил Пасечник в пятницу.
Глава ЛНР уточнил, что задеты два цеха и прилегающая к металлургическому заводу территория, в одном из производственных помещений произошло возгорание.
«В срочном порядке была произведена эвакуация сотрудников. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. К большому счастью, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
По его словам, все необходимые службы работают над устранением и оценкой последствий, сотрудники СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима.