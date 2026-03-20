Задержанный в ДНР признался, что планировал теракт у администрации Мариуполя

Задержанный в Донецкой Народной Республике мужчина признался, что планировал теракт около администрации Мариуполя. ФСБ опубликовала кадры с его показаниями.
Согласно материалам ведомства, преступник должен был привести в действие взрывное устройство в районе городской администрации Мариуполя. При этом, как заявил сам задержанный, операция изначально предполагала гибель самого исполнителя.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на днях российским спецслужбам удалось оперативно задержать мужчину, который готовился совершить террористический акт в ДНР.
