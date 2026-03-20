Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики накрыли нелегалов на фермерских хозяйствах Волгоградской области

В поисках нелегалов волгоградские силовики нагрянули в фермерские хозяйства Иловлинского района. В отделение.

В поисках нелегалов волгоградские силовики нагрянули в фермерские хозяйства Иловлинского района. В отделение полиции прямиком из полей доставили 18 мигрантов.

— По итогам проведенного рейда в отдел полиции доставили 18 трудовых мигрантов. В отношении девяти их них составлены административные материалы за различные правонарушения, предусмотренные статьей 18 КоАП — нарушение режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российский Федерации.

В точки притяжения нелегалов волгоградские полицейские наведываются далеко не в первый раз. Неделю назад силовики сообщали о проведенном рейде в Волжском. Из квартир полицейские, работавшие при поддержке бойцов СОБР «Вектор», забрали восьмерых иностранцев.

В конце февраля в городе-спутнике Волгограда выявили еще 19 мигрантов без прописки.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.