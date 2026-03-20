Нижегородский Минспорт проверит любительскую футбольную лигу после травм на поле

В Нижегородской области начали проверку любительской футбольной лиги после двух серьезных травм на матчах. Как сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло в своём телеграм-канале, участники турниров массово жалуются на отсутствие медицинского сопровождения.
По его словам, врачи должны присутствовать на каждом спортивном мероприятии, а ответственность за это лежит на организаторах. Сейчас ведомство уже связалось с руководством лиги и проводит внутреннюю проверку. Если нарушения подтвердятся и не будут устранены, организаторам могут отказать в предоставлении площадок для проведения игр.
Министр подчеркнул, что даже неофициальные турниры обязаны обеспечивать безопасность участников. В ближайшее время в регионе пройдет внеплановая встреча с представителями спортивных федераций, где этот вопрос обсудят отдельно.
Пострадавшим уже оказывают помощь. С семьей девушки-фотографа, получившей травму, поддерживают связь, помощь ей уже передана. С травмированным футболистом также планируют связаться в ближайшее время.
Ранее мы писали о Дарье Хахалевой — спортивном фотографе, госпитализированной с сотрясением мозга во время матча после того, как один из футболистов буквально снёс её в запале игры.