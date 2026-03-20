ФСБ предотвратила покушение на чиновника администрации ДНР

52-летнего россиянина, планировавшего подорвать автомобиль чиновника администрации ДНР, задержали оперативники ФСБ. У задержанного изъято мощное самодельное взрывное устройство на основе гексогена с пультом дистанционного управления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на представителя органов власти Донецкой Народной Республики. Задержан 52-летний гражданин России, действовавший по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По версии следствия, мужчина был завербован представителями спецслужб Украины через мессенджер Telegram. Получив инструкции, подозреваемый изъял из тайника компоненты для сборки самодельной бомбы.

Злоумышленника задержали с поличным в момент попытки минирования автомобиля одного из чиновников региональной администрации. В ходе следственных действий у него были изъяты взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 кг, оснащенное поражающими элементами, а также электродетонатор и пульт дистанционного управления.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по поиску соучастников преступления.