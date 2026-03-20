Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На западе Казахстана в массовой драке погиб подросток

Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.

«Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции».Пресс-служба ДП Актюбинской области.

Теперь действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Ход расследования находится на контроле начальника Департамента полиции.

«Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — заключили стражи порядка.

Немного ранее мы рассказывали, что в небольшом городе Арысь двух братьев избили из-за 500 тенге. Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.