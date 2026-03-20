В воронежском селе Коренное на пожаре погиб мужчина

Курение в постели стоило жизни жителю Воронежской области.

В воронежском селе Коренное Калачеевского района 19 марта вспыхнул пожар в жилом доме на улице Ленина. Огонь быстро распространился на по всей площади одной из комнат.

Прибывшие на место ЧП 8 спасателей приступили к тушению. Ситуацию осложняло наличие в доме двух баллонов с пропаном. Сотрудники МЧС вынесли их в безопасное место.

Из сгоревшего помещения вынесли тело мужчины. Предварительная причина пожара — курение в постели.

