В воронежском селе Коренное на пожаре погиб мужчина

В воронежском селе Коренное Калачеевского района 19 марта вспыхнул пожар в жилом доме на улице Ленина. Огонь быстро распространился на по всей площади одной из комнат.
Прибывшие на место ЧП 8 спасателей приступили к тушению. Ситуацию осложняло наличие в доме двух баллонов с пропаном. Сотрудники МЧС вынесли их в безопасное место.
Из сгоревшего помещения вынесли тело мужчины. Предварительная причина пожара — курение в постели.
