В Петербурге школьница передала деньги аферистам, выбросив рюкзак из окна

МВД: в Петербурге девочка передала мошенникам более миллиона рублей.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Шестиклассница, которую мошенники убедили в том, что ее мать попала в ДТП, передала более 1 миллиона рублей курьеру, выбросив рюкзак с деньгами из окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, 10 марта в полицию Калининского района обратился местный житель, сообщивший, что его дочь стала жертвой аферистов.

«(По словам заявителя — ред.), 5 марта днем его дочь-шестиклассница подверглась давлению телефонных мошенников, звонивших ей под видом легенды о ДТП, и по их указке выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 184 000 рублей. Деньги требовались якобы на лечение пострадавшей в аварии матери», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как отмечается, в четверг на бульваре Новаторов правоохранители задержали предполагаемого курьера мошенников, которым «работала» 16-летняя девушка. В настоящее время полиция проверяет, не причастна ли она к другим аналогичным эпизодам.