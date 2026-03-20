В небе над Ростовской областью сбили один беспилотник ночью 20 марта. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.
По данным ведомства, вражеские дроны атаковали южные и центральные регионы страны. Всего дежурные силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над регионами страны. Наибольшее количество аппаратов — 14 — сбили над территорией Кубани, также шесть БПЛА перехватили над акваторией Чёрного моря.
Напомним, ранее губернатор донского региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Шолоховском районе отражена воздушная атака врага. Разрушений нет.
