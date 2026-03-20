Одна тайна? Найдены совпадения в пропаже Усольцевых и спецназовца на Столбах

В сибирской тайге продолжаются поиски бывшего спецназовца 55-летнего Виктора Потаенкова. Больше недели назад он ушел на прогулку по туристическому маршруту в национальном парке Красноярские Столбы и бесследно исчез.
Обстоятельства его пропажи уже сравнивают с историей семьи Усольцевых, за судьбой которых следит вся страна. И тот и другие буквально растворились там, где заблудиться надолго, казалось бы, невозможно.
Корреспондент krsk.aif.ru сравнила оба загадочных случая, чтобы лучше понять, что все-таки могло случиться.
Прогулки по туристическим тропам.
Патаенков, как и Усольцевы, в выходной день ушел гулять по нахоженной и оборудованной тропе. На всем маршруте, как минимум, есть указатели. Обычно, если погода благоприятная (а она была именно такой), здесь много людей.
То же самое говорят эксперты и про маршрут Усольцевых. Если не отклоняться от тропы, то потеряться там негде. Но в обеих историях все-таки локация — это горная сибирская тайга, а она бывает коварной.
На Столбах теряются люди часто. Но их всегда очень быстро находят. В КГКУ «Спасатель» после случая с Потаенковым специально поднимали статистику. Выяснились, что максимально долгие поиски в нацпарке были в 2017 году. Тогда пропал пенсионер, его искали чуть больше недели. Обнаружили мертвым в 10 километрах от первоначального места поисков.
В районе туристической тропы на Кутурчинском Белогорье официально не пропадал никто. Известно только о случае в Партизанском районе. В восьми километрах от поселка Кутрчин в конце лета 2019 года исчез мужчина. Его так и не нашли.
Усольцевых и спецназовца погода подвела?
Можно сравнить и погодные условия, хотя и с некоторой натяжкой. Усольцевы вышли в поход, когда было достаточно жарко. На пару дней в конце сентября в Красноярском крае воздух нетипично для Сибири прогрелся до +25 градусов. Но 28 сентября, в день пропажи семьи, после обеда резко похолодало, пошел сильный дождь. И почти сразу в тех местах выпал снег.
Потаенков вышел на тропу тоже в теплый для начала марта день, температура была выше нуля. А потом вновь пришел мороз до −20 градусов. И пропавшая семья, и бывший спецназовец оказались одеты не по погоде.
Важный момент. Искать пропавших и на Кутурчине, и на Столбах начали не в день исчезновения. А все потому, что близкие не были предупреждены об их походе. Драгоценное время было упущено.
Ищут только профессионалы.
Про Сергея Усольцева знакомые рассказывали, что он опытный походник и места, куда шел с семьей, хорошо знал. Потаенков тоже не из слабого звена. Он раньше служил в спецназе и ОМОНе, не бросал заниматься спортом. Плюс регулярно ходил на Столбы. Правда, сообщается, что не так давно мужчина перенес какую-то травму.
Еще один интересный момент. Сразу после пропажи в обоих случаях были организованы масштабные поисковые операции, в которых принимали участие волонтёры и добровольцы. Но через какое-то время волонтеров попросили не выходить на маршрут. Причиной называли погодные условия. Сейчас и семью, и красноярца ищут только профессионалы.
К месту пропажи Усольцевых группы из спасателей, полицейских и сотрудников СК выезжают, когда позволяют погодные условия. Последний раз это было в конце января.
«Поиски пропавшего на Столбах идут в ежедневном режиме. Сейчас в них принимают участие сотрудники уголовного розыска полиции, кинологи и скалолазы», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядичкина.
По фактам пропажи Усольцевых и Потаенкова возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное убийство». Но это обычная практика, когда человек пропадает и его долгое время не могут найти. Поиски курирует СК.
Почему пропали Усольцевы и Потаенков?
Опытный походник Алексей Кулеш согласен, что в двух этих загадочных исчезновениях много общего. И на примере этих трагедий, возможно, кто-то осознает ошибки, которые не стоит совершать при подготовке прогулок даже по туристическим тропам в тайге.
Правда, в случае с Усольцевыми сразу появилось множество версий их исчезновения. Хотя основной и остается несчастный случай. Про Потаенкова особо предположений нет.
«Думаю, что у Виктора случились какие-то проблемы со здоровьем. Там теряться негде, но уйти можно далеко, тропы есть везде, и за пределами зоны посещения. Удивительно, что не могут найти. Зимой особо с тропы не сойдешь, если и случится приступ, то человек останется лежать близ тропы, в зоне видимости», — сказал корреспонденту krsk.aif.ru Алексей Кулеш.
Напомним, супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака корги пропали во время прогулки к горам Буратинка и Мальвинка. Из улик обнаружен только их автомобиль, который они оставили у поселка Кутурчин. В нем были личные вещи и 300 тысяч рублей. Сын Ирины Данил Баталов считает, что родственники могут быть живы и находятся где-то за границей.
Виктор Потаенков приехал к Восточному входу на Столбы на собственном автомобиле. Последний раз в камеры видеонаблюдения он попал на парковке нацпарка. О пропаже в полицию заявила жена, которую он не встретил из аэропорта.
На днях корреспондент krsk.aif.ru побывала возле дома Усольцевых и пообщалась с соседями семьи.