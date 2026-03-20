Подробности парализовавшего север Волгограда ДТП сообщили в полиции

В Волгограде 19 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в вечерний час пик.

В Волгограде 19 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в вечерний час пик на Первой продольной магистрали образовалась 4-километровая пробка. В полиции утром 20 марта сообщили подробности происшествия.

По предварительным данным, лобовое столкновение двух иномарок спровоцировал водитель Chevrolet Aveo, нарушивший Правила дорожного движения при выезде на перекресток.

— В 14−50 час. 43-летний водитель Chevrolet выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed, совершавшим поворот налево со встречного направления, — говорится в сводке Госавтоинспеции.

Напомним, читатели ИА «Высота 102» сообщали накануне о том, что в результате аварии были пострадавши. В больницу, как стало известно сегодня, доставлена женщина, находившаяся на пассажирском сидении Chevrolet.