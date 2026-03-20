Роспотребнадзор предупредил о фейковых письмах на фоне ЧС в Новосибирской области

В фальшивых сообщениях говорится, что в связи с ЧС ведомство якобы запрашивает у руководителей компаний сведения о контрагентах на внутреннем и внешнем рынках. Данные требуют прислать на электронный адрес info@rospotrebnadzor.life. В письме также содержится угроза административной ответственности за непредоставление информации.