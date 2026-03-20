Роспотребнадзор предупредил о фейковых письмах на фоне ЧС в Новосибирской области

В Новосибирской области мошенники воспользовались введённым режимом чрезвычайной ситуации. Злоумышленники рассылают агропромышленным предприятиям поддельные письма от имени регионального Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
В фальшивых сообщениях говорится, что в связи с ЧС ведомство якобы запрашивает у руководителей компаний сведения о контрагентах на внутреннем и внешнем рынках. Данные требуют прислать на электронный адрес info@rospotrebnadzor.life. В письме также содержится угроза административной ответственности за непредоставление информации.
В официальном сообщении Роспотребнадзора по Новосибирской области подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, и призвали доверять только официальным источникам.
Власти региона сообщили, что новых случаев пастереллеза не регистрировали уже 15 дней. Сегодня изъятие скота проводят в хозяйстве «Водолей» в селе Козиха Ордынского района.
