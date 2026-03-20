Иностранца будут судить в Приморье за контрабанду 1,5 кг грибов мацутакэ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего иностранца, обвиняемого в контрабанде и незаконном обороте редких грибов в Приморье, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«По версии органа расследования, работая водителем международных перевозок и находясь в рейсе, в сентябре 2024 года мужчина приобрёл во Владивостоке 1,5 кг дериватов (производных) пластинчатых грибов семейства Трихоломовые (Рядовковые) Tricholomataceae, рода Трихолома (Рядовка) Tricholoma, вида Tricholoma matsutake (S. Ito et S. Imai) Singer, занесенных в Красную книгу РФ, которые впоследствии попытался вывезти за границу», — говорится в сообщении.
Пытаясь вывезти грибы за границу, он расфасовал их в пять пакетов и спрятал между водительским сиденьем и спальным местом грузовика, замаскировав под личными вещами. Однако на пункте пропуска «Краскино» Уссурийской таможни контрабандный груз был обнаружен при досмотре.
Дело направлено в Хасанский районный суд Приморья для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. Расследование в отношении возможных поставщиков и организаторов незаконной торговли редкими грибами продолжается.