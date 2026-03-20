В Красноярске бригада рабочих воровала кабельные линии в колодцах

В Красноярске сотрудников одного из предприятий будут судить за хищение электрокабеля на крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске бригаду рабочих будут судить за хищение электрокабеля из колодцев. В краевом МВД рассказали, что мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

В декабре 2024 года представитель одной из организаций обратился в полицию с заявлением о хищении кабельных линий. Позже сотрудники выяснили, что к этому причастны четверо работников компании — мужчины 1962, 1972 и 1978 годов рождения.

По версии следствия, с августа по октябрь они украли более 1,5 километров кабеля, проложенного в колодцах на улице 60 лет Октября. Чтобы не вызвать подозрений, сообщники маскировали свои действия под проведение плановых работ: использовали служебную форму и автомобиль. Похищенное мужчины сдавали в пункты приема металлолома.

Общий ущерб от их действий составил почти полтора миллиона рублей. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Общий ущерб от их действий составил почти полтора миллиона рублей. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.