Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелехове хулиганы пытались угнать автомобиль, но не смогли и подожгли его

Злоумышленников поймали.

Источник: ГУ МВД

В Шелехове раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Шелеховскому району установлены местные жители по подозрению в поджоге отечественного авто», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на днях в гаражном кооперативе. Преступники пытались завести автомобиль «ВАЗ», но не справились, после чего решили поджечь машину. Злоумышленники попали на камеры, благодаря чему их личности установили.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ранее двух пьяных водителей отправили в колонию за смертельное ДТП.