В Шелехове хулиганы пытались угнать автомобиль, но не смогли и подожгли его

В Шелехове раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Шелеховскому району установлены местные жители по подозрению в поджоге отечественного авто», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на днях в гаражном кооперативе. Преступники пытались завести автомобиль «ВАЗ», но не справились, после чего решили поджечь машину. Злоумышленники попали на камеры, благодаря чему их личности установили.
Подозреваемых задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
