Силовики накрыли этническую экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пресечена деятельность этнической группы, причастной к организации работы запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. В ходе масштабной операции при силовой поддержке СОБРа были задержаны семь человек, которые пропагандировали радикальную идеологию и отрицали правовые основы российского законодательства.
По версии следствия, участники ячейки занимались вымогательством крупных денежных средств у местных предпринимателей. Для психологического давления и устрашения фигуранты использовали насилие, а также холодное и огнестрельное оружие. В отношении двух лидеров группы уже возбуждено уголовное дело за участие в деятельности экстремистской организации, Московский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Еще двое задержанных ожидают принятия процессуального решения. Остальные три участника группы привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В настоящее время следователи устанавливают всех соучастников и проверяют задержанных на причастность к иным эпизодам преступной деятельности.
